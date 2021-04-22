Usta Oyuncu Reha Özcan Seksenler kadrosunda

Seksenler dizisi kadrosuna kattığı yeni isimlerle yoluna devam ediyor. Kadroya katılan son isim birçok sinema filmi ve televizyon dizisiyle hayranlarının karşına çıkan usta isim Reha Özcan oldu.

BİROL GÜVEN PAYLAŞTI

Dizinin yapımcı ve senaristi Birol Güven "çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler'e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır" dedi.

REHA ÖZCAN: "ÇOK HEYECANLIYIM"

"1965 yılında doğmuş olmam nedeniyle seksenli ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yılların hikayelerini anlatan Seksenler dizisine katıldığım için çok heyecanlıyım " diyen Reha Özcan kamera karşısına geçmek için gün sayıyor.

Usta oyuncunun dizide oynayacağı rol ise merakla bekleniyor.



