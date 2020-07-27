Usta oyuncuların rol aldığı film bayramda izleyiciyle buluşacak 

BALIKESİR - MİRAÇ KAYA - Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 20.00'de, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tamamlandı. Medya Fikir Kulübü tarafından hazırlanan ve yapımcılığını İbrahim Elma, yönetmenliğini Ali Ayyıldız'ın üstlendiği proje, TRT tarafından bayrama özel hazırlandı. Ayvalık'ta 12 günde çekilen filmde, geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber hanımın, çocuklarıyla bir araya gelmek istediği bayram öncesi aniden rahatsızlanması üzerine yaşananlar anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın yer alıyor. Yapımcı İbrahim Elma, AA muhabirine, filmde birçok unsurun bir arada bulunduğunu söyledi. Çok hızlı bir şekilde senaryo çalışmasına ve akabinde de çekimlere başladıklarını belirten Elma, "Rekor diyebileceğimiz bir sürede, hem senaryo hem de çekimler tamamlandı." dedi. Elma, hikayeyi oluştururken filmde, farklı kesimlerden izleyicilerin kendilerinden bir şeyler bulmasını istediklerini dile getirdi.

Hikayenin çok yönlü olduğunu aktaran Elma, şöyle devam etti: "Uzun yıllar TRT'de yayınlanacak bir film üretebildiğimizi düşünüyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalışıyorlar, kanal yöneticilerimiz de çok hızlı davranıp projeyi sahiplenerek kısa bir sürede çıkmasına vesile oldular. İyi bir oyuncu kadromuz var, karakterlerimizle bütünleştiklerini düşünüyorum. Hem teknik ekibimizin hem de oyuncu kadromuzun hikayemize katkı sağladığını, yaptıkları doğaçlamalarla, verdikleri oyunlarla hikayeyi daha iyi bir yere getirdiğini görebiliyoruz. Çekimlerin sonunda iyi bir film ürettiğimizi düşünüyorum." Yönetmen Ali Ayyıldız da 12 günde böyle bir film çekmeyi başardıkları için çok mutlu olduğunu, sıcak havaya rağmen güzel bir çalışma ortamıyla işin üstesinden geldiklerini anlattı. - "İlerleyen zamanlarda diziye dönebilir" Oyunculardan Aslıhan Güner, filmin bir aile hikayesi olduğuna dikkati çekti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen Ramazan Bayramı'nda büyüklerin ziyaret edilemediğini hatırlatan Güner, "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin, insanlara sıcak bir bayram ortamı oluşturmak için yapıldığını belirtti.

Filmde annesi Alman, babası Türk olan "Defne" karakterini oynadığını bildiren Güner, şunları kaydetti: "Almanya'da doğup büyümüş ama daha sonra sevdiği Selim karakterine olan aşkından dolayı Türkiye'ye geliyor. Arkeolog olan Defne, burada çalışmalarına devam ediyor. Defne karakteri Alman aksanlı olması, kültürünü yansıtması, tarzı ve kıyafetleriyle benim için değişik bir karakter. Çok keyifle oynadım, inşallah izleyicilerimiz de beni bu şekilde görmeyi sever. Film hem güldürüyor hem de duygulandırıyor, çok güzel sahnelerimiz var. Ekibimiz zaten komedi hamuru olan bir ekip, o yüzden de organik olarak çok güzel şeyler çıkıyor. İnsanlar hem kahkaha atacakları hem de duygulanabilecekleri, hayatın içinden bir film izleyecek. Film çok güzel oldu, ilerleyen zamanlarda diziye dönebilir." - "Ortaya güzel bir iş çıkartıyoruz ve çok eğleniyoruz" "Selim" karakterini oynayan Burak Serdar Şanal da çekimlerin çok güzel bir ortamda ilerlediğini belirtti. Şanal, "Bizim beğenmemizden çok, izleyicilerin beğenmesi bizim için daha önemli. Film aslında tam Yeşilçam tadında. Güzel bir aile filmi çekiyoruz. Güzel bir Kurban Bayramı filmi çekmeye çalıştık, inşallah bizi izlerler." açıklamasını yaptı.

Sinan Çalışkanoğlu ise filmde rol alan arkadaşlarıyla çok iyi bir uyum yakaladıklarını, bu bölgeyi de çok beğendiğini ifade ederek, şunları dile getirdi: "Normalde bu sıcaklarda çalışmak, düşündüğünüz zaman bizim pek istediğimiz bir şey değil ama senaryoyu çok beğendik ve bir araya gelen oyuncu yapısı, yapım şirketi ve ön hazırlığı, hepsi bir araya gelince gerçekten çok heyecanlandık. Ortaya güzel bir iş çıkartıyoruz ve çok eğleniyoruz. Karakterim de tam bana göre. Yönetmenim tarafından verildiği için çok mutluyum. Oynadığım 'Muhittin' karakteri, kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan bir tip. O da yaptığı şeylerden dolayı sonra ders alıyor. Seyirciyi filmimizi izlemeye davet ediyoruz." - "Sonuçta her şey tatlıya bağlanıyor" Ailesine çok düşkün Dilber hanım rolünü oynayan Benian Dönmez, "Geleneksel değerlerimize bağlı, aileyi anlatan bir film. Bizi biraz eski zamanlara götürecek bir yapım. Film, hayatın içinde olan bütün unsurları barındırıyor. Sonuçta her şey tatlıya bağlanıyor." ifadelerini kullandı.