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Usta sanatçı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti

30.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti. Kaya Akarsu bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

Usta sanatçı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu vefat etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

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KAYA AKARSU KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

At

Uyarca

Kral Lear

Babamannem Yüz Yaşında

Kafesten Bir Kuş Uçtu

İçerdekiler

Ayışığında Şamata

Soruşturma

Guguk Kuşu

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