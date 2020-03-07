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Usta spiker gençlere üniversite sonrası hayatları için tavsiyelerde bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 07.03.2020 16:18 | Son Güncelleme

Ulusal medyada uzun yıllardır spor spikerliği ve sunuculuğu yapan akademisyen Emre Tilev Karabük’te gençlerle tecrübelerini paylaştı.Özel bir eğitim kurumunun düzenlediği konferans için Karabük’e gelen Emre Tilev meslek hayatında edindiği tecrübeler ile beraber gençlerin okul hayatı sonrasındaki hayatı için gençlere tavsiyelerde bulundu.Karabük 100.Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansta Tilev insanların önceden düşünen insan olduğunu artık ise önce izleyen insan, sonra ise zaplayan insana dönüştüğünü aktararak "Günümüzde akıllı telefonlarla birlikte insanların tahammül seviyesinin düşmesini, insanların düşünmeyi ve sorgulamasını engelliyor.

Ulusal medyada uzun yıllardır spor spikerliği ve sunuculuğu yapan akademisyen Emre Tilev Karabük’te gençlerle tecrübelerini paylaştı.
Özel bir eğitim kurumunun düzenlediği konferans için Karabük’e gelen Emre Tilev meslek hayatında edindiği tecrübeler ile beraber gençlerin okul hayatı sonrasındaki hayatı için gençlere tavsiyelerde bulundu.
Karabük 100.Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansta Tilev insanların önceden düşünen insan olduğunu artık ise önce izleyen insan, sonra ise zaplayan insana dönüştüğünü aktararak "Günümüzde akıllı telefonlarla birlikte insanların tahammül seviyesinin düşmesini, insanların düşünmeyi ve sorgulamasını engelliyor. İnsanların farkında olması lazım" dedi.

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