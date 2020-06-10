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Ustalar Altınköy’de

ANKARA HABERLERİ  | 10.06.2020 09:19 | Son Güncelleme

Altınköy Açık Hava Müzesi, düzenlenen etkinliklerle yeniden canlanmaya başlıyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi, düzenlenen etkinliklerle yeniden canlanmaya başlıyor. Altındağ Belediyesi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını Altınköy’de Ankaralılarla buluşturuyor.
Altınköy Açık Hava Müzesi, rengarenk bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Geleneksel el sanatları, 100 yıl öncesinin köy hayatını misafirlerine her ayrıntısıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, Ankaralılar ile buluşuyor. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, usta zanaatkarların canlı performanslarıyla Altınköy’de sergileniyor. Bıçakçılıktan topaç yapımına, cilt ustasından ney ustasına, ahşap oyma sanatından kemençe yapımına kadar birbirinden değerli geleneksel el sanatı, tüm ayrıntıları ile Altınköy’de hayat buluyor.
“Geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak bizim görevimiz”
Altındağ Belediyesi olarak, unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ve sanatları yaşatmayı da kendileri için bir görev bildiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Yeniden başladığımız kontrollü sosyal hayat kapsamında, Altınköy Açık Hava Müzemizde de birtakım etkinlikler gerçekleştirmek istedik. Daha önceden olduğu gibi, geleneksel el sanatlarımızın ustalarını, birbirinden değerli temsilcilerini Altınköy’de buluşturduk. 2-14 Haziran tarihleri arasında saraç, bıçak, topaç ve çömlek ustaları Altınköy’de sanatlarını icra edecek ve ziyaretçilere tanıtımını yapacak, 16-28 Haziran tarihleri arasında ise cilt ustası, ney ustası, ahşap oyma ve kemençe ustası ile çini ustası bizlerle birlikte olacak” dedi.
Başkan Balcı, “Ben tüm hemşehrilerimizi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen ustaların ellerinde şekil alacak eserleri görmeye davet ediyorum. Altınköy’ü ziyaret edin, birbirinden özel sanat dallarını yakından tanıyın. Altındağ’ın kültür ve sanat şehri olması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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