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“Ustalardan Miras” Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu

KONYA HABERLERİ  | 12.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, yok olmaya yüz tutan mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediği “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” isimli ödüllü fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.Konya Büyükşehir Belediyesinin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin geleceğe aktarılması için düzenlediği “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yok olmaya yüz tutan mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediği “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” isimli ödüllü fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesinin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin geleceğe aktarılması için düzenlediği “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Ahilik Haftası kapsamında amatör ve profesyonel yarışmacılara yönelik gerçekleştirilen yarışma; geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan tüm mesleklerin günümüzde yaşayan durumunu fotoğrafla tespit etmek, görsel bir bellek oluşturmak ve bunları fotoğraflarla geleceğe miras bırakmak amacıyla gerçekleştirildi. Birbirinden değerli yaklaşık 2 bin 500 eserin dereceye girmek için mücadele ettiği yarışmada jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda; Ali İhsan Öztürk birinci oldu. İkinciliği Aygül Öztürk’ün kazandığı yarışmanın üçüncüsü ise Suat Cumali Güngör oldu. Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye ustalardanmiras.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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