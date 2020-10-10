Ustasından "balık usulüne uygun pişirilmeli" önerisi

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi balığın, uygun pişirme teknikleriyle daha da lezzet kazandığı belirtildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balık lokantasında 25 yıldır aşçılık yapan Sedat Kahraman, AA muhabirine, bu yıl Batı Karadeniz'de palamudun bol olduğunu ve uygun fiyatıyla sofraları süslediğini söyledi.

Her balığın mevsiminde tüketilmesi ve doğru yöntemlerle pişirilmesi gerektiğinin altını çizen Kahraman, "Şu an palamut mevsimi ve bu balık birçok şekilde pişirilebiliyor. Vatandaşlar balığı pişirmede genellikle tava yöntemini seçiyor. Bu balığı tavada pişirmek gerçekten incelik ve ustalık ister." dedi.

Kahraman, balığın lezzetini en iyi şekilde alabilmek için doğru teknikle pişirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Balık temizlenip tuzlandıktan sonra biraz bekletilmeli. Tavaya konan yağ kızdıktan sonra balıklar güzelce sıralanmalı. Yağın kızgın olması balığın yağı içine almamasını sağlar. En önemli faktör; palamudun taze olması. Palamut tazeliğini yitirmişse tavada pişirilmesi çok uygun olmaz, lezzet kaybına neden olur." diye konuştu.