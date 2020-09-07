YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Üstün yetenekli öğrenciler Beyşehir’de buluştu

Üstün yetenekli öğrenciler Beyşehir’de buluştu

KONYA HABERLERİ  | 07.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde "doğada bilsem, öğrenebilsem" konulu gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 projesi için ilçeye gelen özel yetenekli öğrenciler, ilçenin önemli tarihi mekanlarında bir araya geldi.Konya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından ilçede proje çerçevesinde 5 gün boyunca yürütülen eğitim çalışmaları tamamlandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde "doğada bilsem, öğrenebilsem" konulu gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 projesi için ilçeye gelen özel yetenekli öğrenciler, ilçenin önemli tarihi mekanlarında bir araya geldi.
Konya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından ilçede proje çerçevesinde 5 gün boyunca yürütülen eğitim çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında, üstün zekalı bireyler için bilim, sanat ve kültür etkinlikleri hazırlandı. Çalışmalar, Beyşehir’in Yakamanastır Tabiat Parkı, tarihi Kubadabad Sarayları, Eşrefoğlu Camisi, Doğanbey Ladin Anıtı ve kükürtlü su kaynağı gibi farklı alanlarda gerçekleştirildi. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Proje Koordinatörü Neslihan Yıldız, yaptığı açıklamada, Beyşehir’in bilim, sanat ve doğa etkinlikleri konusunda en gözde ilçelerden birisi olduğuna vurgu yaptı. Yıldız, “Projemiz bilim, doğa, sanat ve kültürel faaliyetlerinden oluşuyor. Özel yetenekli öğrencilerimiz için üst düzey planlar yaparak faaliyet alanı konusunda Beyşehir’i seçtik. Beyşehir proje kapsamında ihtiyacımızın tümünü karşılıyordu. Çünkü tarihi eserleriyle, kültürü ile ve doğası ile ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer. Burada TÜBİTAK 4004 projemizi başarıyla tamamladık. Çalışmalarımız boyunca bizlere destek veren Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, belediyemize, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, herkese teşekkür çok ediyoruz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:53
İkindi
16:28
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Hülya Eczanesi
Karatay
Berker Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
Hakyemez Eczanesi
Selcuklu
Kübra Eczanesi
Selcuklu
Lotus Eczanesi
Selcuklu
Vitamin Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.