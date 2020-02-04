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Usulsüz avcılara ceza yağdı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat’ta usulsüz avlanan 404 kişiye 454 bin TL idari para cezası, 209 bin TL tazminat cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü, görev alanında bulunan Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Tokat’ta av koruma kontrol ekipleri ile 2019 yılında da yasa dışı avcılıkla mücadeleye devam etti. Yapılan denetimlerde 2019 yılında 3 bin 730 kişi kontrol edilirken, 44 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Yapılan denetimler ve kesilen cezalar hakkında yayınlanan açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüz kapsamındaki 5 ildeki avlaklarda, 2019 yılı içinde 3 bin 730 kişi kontrol edilmiştir. Bunlardan usulsüz avlanan; Amasya’da 48, Çorum’da 124, Ordu’da 37, Samsun’da 134 ve Tokat’ta 61 olmak üzere toplam 404 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu kişilere 454 bin 964 TL idari para cezası ve ayrıca 209 bin 32 TL tazminat cezası uygulanmıştır. Uygulamalar kapsamında 253 adet yaban hayvanına el konulmuştur. Ayrıca 82 adet tüfek ve 40 adet diğer araç gerece (otomobil, kayık, ses cihazları gibi) el konularak mülkiyetleri kamuya geçirilmiştir. Aynı fiili ikinci kez tekrarlayan 9 avcının da avcılık belgesi iptal edilmiştir. Tüm bu koruma kontrol çalışmalarına güvenlik teşkilatlarımız (jandarma, polis, sahil güvenlik) da destek vermiştir” denildi.
2020 yılında uygulanacak cezalar hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yasa dışı avcılık faaliyete gösterenlere 2020 yılında uygulanacak para cezaları da arttırıldı. 2020 yılında; en düşük ceza 464 TL oldu. Bu cezalar ihlal edilecek kurala bağlı olarak 9 bin 563 TL’ye kadar çıkmakta, bazı durumlarda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gerektirmektedir. Koruma ekiplerimizce yapılan denetimler sırasında avcılara bilgilendirme çalışması da yapılmaktadır. Ayrıca yasal avcılığın yaygınlaştırılması amacıyla her yıl olduğu gibi 2019 yılında da eğitim çalışmalarına devam edilmiş ve bu kapsamda 2019 yılı içerisinde bölgemizdeki 5 ilde 65 adet avcı eğitim kursu açılmış ve bin 325 kişiye avcılık belgesi verilmiştir. Koruma kontrol çalışmalarına kapsamlı olarak devam edilmektedir. Av merakı olan vatandaşlarımızın yasal avcılık yapabilmeleri ve cezayla karşılaşmamaları için avcılık belgesi temin etmeleri, bunun için de bulundukları ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”

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