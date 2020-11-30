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Usulsüz avlanan ve anız yakanlara ceza

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.11.2020 16:03 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu usulsüz avlanan ve anız yakan 6 kişi hakkında 2 bin 828 lira idari para cezası uyguladı.Komutanlık Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından19-25 Kasım 2020 tarihleri arasında Tepebaşı, Çifteler ve İnönü ilçelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kontroller gerçekleştirdiği.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu usulsüz avlanan ve anız yakan 6 kişi hakkında 2 bin 828 lira idari para cezası uyguladı.
Komutanlık Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından19-25 Kasım 2020 tarihleri arasında Tepebaşı, Çifteler ve İnönü ilçelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kontroller gerçekleştirdiği. Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı usulsüz avlandıkları ve Çevre Kanununa aykırı anız yaktıkları tespit edilen S.K., A.U., A.F., H.B., İ.Ü. ve N.Ç. isimli şahıslar suçüstü olarak yakalandı. Şahıslar hakkında toplam 2 bin 828 lira idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildi.
Konuyla ilgili açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri, ayrıca bölgemizdeki doğal yaşamın korunması amacıyla icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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