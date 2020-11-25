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Usulsüz keklik avına 3 bin 100 TL ceza

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.11.2020 09:45 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada usulsüz keklik avı yapan 1 şahıs yakalandı, 3 bin 100 TL para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Harput Mahallesi’nde kaçak avlanma ile ilgili bilgi alması üzerine çalışma yaptı.

Usulsüz keklik avına 3 bin 100 TL ceza

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada usulsüz keklik avı yapan 1 şahıs yakalandı, 3 bin 100 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Harput Mahallesi’nde kaçak avlanma ile ilgili bilgi alması üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kafesler içerisinde 2 keklikle usulsüz avlanma yapan E.T. yakalandı. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. Şubeden gelen ekipler şahsa Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten bin 600 TL tazminat ve bin 500 TL idari yaptırım olmak üzere toplam 3 bin 100 TL para cezası uyguladı.
Ele geçirilen keklikler ise doğaya bırakıldı.

Usulsüz keklik avına 3 bin 100 TL ceza

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