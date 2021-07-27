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UV nano teknolojili LG UV ArtCool klima ile temiz ve serin hava

27.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG UV ArtCool klimalar, kullanıcılarına UVNano özelliğinin sağladığı hijyen ve iyonizer özelliği ile sağlıklı hava soluma imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - LG UV ArtCool klimalar, UVNano özelliğinin sağladığı hijyen ve iyonizer özelliğinin zararlı partikülleri temizlemesiyle kullanıcılarına sağlıklı ve kaliteli hava sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), yaz sıcaklarında LG UV ArtCool Klima ile serinletiyor. Çevresini yansıtan aynalı cam tasarımı sayesinde evde şıklığın simgesi olarak kabul edilen UV ArtCool klimalar, UVNano özelliğiyle de hijyen sağlıyor. Temiz hava sağlamak için fanın her zaman temiz olması gerektiği gerçeğinden yola çıkan LG, UV LED ışığı ile rüzgâr üreten fan temizliği sağlıyor.

UV LED ışığına maruz kalan bakteriler klima tarafından filtrelenip yok ediliyor, tütün kokusu gibi kötü kokuların yoğunluğu ise önemli ölçüde düşüyor. LG UV ArtCool klimanın ön filtresi, ilk savunma hattı olarak büyük toz parçacıklarını yakalıyor ve hapsediyor. Böylelikle kullanıcılar serin, arınmış ve sağlıklı hava ile mükemmel konfor elde ediyor.

- ThinQ ile uzaktan kontrol, Dual Inverter ile düşük enerji tüketimi

LG UV ArtCool Klimalar, ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada klimalarını açıp kapatabiliyor, evlerini diledikleri serinliğe getirebiliyorlar. Üstelik, ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu da izleyebiliyorlar. Sağlıklı ve hijyenik serinlik vermesinin yanı sıra az enerji harcayan UV ArtCool Klimalar, 10 yıl garantili Dual Inverter Kompresörü sayesinde, inverter olmayan klimalara oranla yüzde 40 daha hızlı soğutarak enerji tüketimini azaltıyor. Ayrıca tüketiciler, klimalarının ekranı aracılığı ile enerji tüketimlerini izleyebiliyor, diledikleri zaman tüketim seviyesini değiştirebiliyorlar. Bu da elektrik faturalarının her zamankinden daha düşük gelmesini sağlıyor

Dual Inverter Kompresör sayesinde daha sessiz çalışan LG UV ArtCool klimalar, uyku modunda 19 desibele kadar düşen ses seviyesi ile ekstra rahatlık sağlıyor. R32 soğutucunun geliştirilmiş enerji verimliliği ile çevre dostu olan LG UV ArtCool klimalar, hızlı ve kolay kurulumu ile tüketicilerin istedikleri serinliğe bir an önce kavuşmasına yardımcı oluyor.

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