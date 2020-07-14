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Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi basına tanıtıldı

VAN HABERLERİ  | 14.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Van’da 2016 yılında kurulan Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.Van Devlet Tiyatrosu karşısındaki yeni yerlerinde gazetecilerle bir araya gelen Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi yöneticileri, 6 kattan oluşan yeni yerlerini basına tanıttı.

Van’da 2016 yılında kurulan Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Van Devlet Tiyatrosu karşısındaki yeni yerlerinde gazetecilerle bir araya gelen Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi yöneticileri, 6 kattan oluşan yeni yerlerini basına tanıttı. 2016 yılından beri tiyatrodan halk oyunlarına varan birçok alanda kültürel ve sanatsal çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taşdemir, “Sadece Van’da değil, Türkiye’nin her tarafında aktif olarak çalışan bir kültür merkeziyiz. Bu sene korona virüs pandemisinden önce ciddi bir yatırım yapma gereği duyduk ve bir sanat merkezi oluşturduk. 6 kattan oluşan merkezimizin içerisinde sanat galerisi, televizyon, radyo ve ses kayıt stüdyoları, heykel, seramik ve dans atölyeleri, tiyatro ve sinema salonları, müzik ve resim eğitim sınıfları yer alıyor. Bunun yanında terasta insanların rahat nefes alabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir kafemiz bulunuyor” dedi.
Amaçlarının sanatsal anlamda Van’a değer katmak olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Burada sanatsal anlamda güzel işler yapmak istiyoruz. Hali hazırda bir tiyatro festivalimiz vardı. Biz buna ek olarak sinema ve film festivallerini ekleyeceğiz. İnşallah artık uluslararası anlamda da şehrimizi tanıtacağız. Bu anlamda herkesi bize destek olmaya ve bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezinde 40 kişinin görev aldığını dile getiren Taşdemir, “Van’da insanların sanata bakış açısı var ancak yeterli alanların olmamasından kaynaklı az olarak görünüyor. İnanıyorum ki gerekli altyapı oluştuktan sonra Van ve bölge halkının sanata bakışı gerçek anlamda ortaya çıkacaktır. İşte biz bu noktada yaptığımız çalışmaları insanlara aktarmak istiyoruz. Burada sağlam bir alt yapıyla insanları sanatla buluşturduktan sonra mutlaka karşılığını bulacağız” diye konuştu.
Daha önce ayda bir kez sanat alanında önemli kişileri Vanlı hayranlarıyla bir araya getirdiklerinin altını çizen Taşdemir, “Daha önce ayda bir olan buluşmalarımızı bundan böyle her hafta gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Burada her hafta alanında uzman olan bir sanatçıyı ya da edebiyatçı, yazar veya şairi ağırlayacağız. Ben bu anlamda merkezimizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, herkesi merkezimize bekliyoruz” dedi.
İkramların ardından program Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezinin gezilmesi ile sona erdi.

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