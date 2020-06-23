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Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 18:28 | Son Güncelleme

Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Aydın’da esnaflık yapan bir vatandaş da sağanak yağışı fırsata çevirerek iş yerinin güneşliğini yıkadı.Dün Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Aydın’da beklenen yağış gerçekleşti.

Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Aydın’da esnaflık yapan bir vatandaş da sağanak yağışı fırsata çevirerek iş yerinin güneşliğini yıkadı.
Dün Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Aydın’da beklenen yağış gerçekleşti. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Aydın’da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığındı.
Aydın’ın en işlek caddesi olan Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda iş yeri bulunan Mehmet Nacak, sağanak yağmuru fırsata çevirdi. Eline aldığı fırçayı hazırladığı deterjanlı suya batırıp çıkararak iş yerinin güneşliğini çevredekilerin şaşkın bakışları ve sağanak yağmur altında yıkayan Nacak, “Buradan günde binlerce kişi gelip geçiyor. Uzun süredir su ile temizleyememiştim. Yağmurun yağması temizlik için fırsat oldu” dedi.

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Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
Zeynep Eczanesi
Nazilli
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