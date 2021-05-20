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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

20.05.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de ekrana gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna Baruş Arduç dahil oldu. Barış Arduç, dizinin ikinci sezonunda Sultan Alparslan' a hayat verecek. Barış Arduç son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterini canlandırmıştı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

Dört sezon olarak çekilmesi planlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah döneminin anlatıldığı birinci sezon son bulurken önümüzdeki üç sezon Sultan Alparslan dönemi işlenecek. Sultan Alparslan'ı ise Barış Arduç canlandıracak.

Geriye dönük anlatımla devam edecek dizide ilk sezon oyuncuları diziye veda edecek.

Uyanış: Büyük Selçuklu'nun ilk sezonunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener; Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu ve Erdem Akakçe gibi isimler rol alıyor.

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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Barış Arduç
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