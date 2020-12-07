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“Uyanış” sergisi sanatseverlerle buluştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.12.2020 09:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mustafa Kemal Çetinel ve Nena Çetinel’in, ‘Uyanış’ adını verdikleri sergi, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.20 Aralık akşamına kadar açık kalacak olan serginin; Mustafa Kemal Çetinel’in 50’nci kişisel, 210’uncu karma, Nena Çetinel’in ise 20’nci kişisel 30’uncu karma sergisi olduğu öğrenildi.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin adına serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, yerli ve yabancı çok sayıda sanatçıyı Ayvalık’ta konuk etmekten, eserlerini sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.Ersan Bahar, pandemi döneminde de olsa eserlerini sergileyerek sanatı ayakta tutmaya çalışan sanatçılar Mustafa Kemal Çetinel ve Nena Çetinel’e teşekkür etti.Ressam Nena Çetinel’in Anadolu motiflerini, nakışlarını tuvalinde boyalarla bütünleştirmiş ve sentezleştirip ilmek ilmek işlemiş olduğu gözlendi.Duralit üzerine, ahşap eskitme boyasıyla resimler yapan Mustafa Kemal Çetinel ise resimlerinde kahverengi tonlara ağırlık vermiş ve mistik konulara yer vermiş.Sıra dışı bir teknik olarak değerlendirilen bu resimlerin yanında, doğa resimleri ve canlı renklerden oluşan mozaik tarzı ve soyut resimler sanatseverler tarafından tam puan aldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mustafa Kemal Çetinel ve Nena Çetinel’in, ‘Uyanış’ adını verdikleri sergi, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.
20 Aralık akşamına kadar açık kalacak olan serginin; Mustafa Kemal Çetinel’in 50’nci kişisel, 210’uncu karma, Nena Çetinel’in ise 20’nci kişisel 30’uncu karma sergisi olduğu öğrenildi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin adına serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, yerli ve yabancı çok sayıda sanatçıyı Ayvalık’ta konuk etmekten, eserlerini sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.
Ersan Bahar, pandemi döneminde de olsa eserlerini sergileyerek sanatı ayakta tutmaya çalışan sanatçılar Mustafa Kemal Çetinel ve Nena Çetinel’e teşekkür etti.
Ressam Nena Çetinel’in Anadolu motiflerini, nakışlarını tuvalinde boyalarla bütünleştirmiş ve sentezleştirip ilmek ilmek işlemiş olduğu gözlendi.
Duralit üzerine, ahşap eskitme boyasıyla resimler yapan Mustafa Kemal Çetinel ise resimlerinde kahverengi tonlara ağırlık vermiş ve mistik konulara yer vermiş.
Sıra dışı bir teknik olarak değerlendirilen bu resimlerin yanında, doğa resimleri ve canlı renklerden oluşan mozaik tarzı ve soyut resimler sanatseverler tarafından tam puan aldı.

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