Uydudan izlenen caretta caretta "Esin", 24 günlük yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştı

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün "Deniz Kaplumbağalarını İzleme Projesi" kapsamında uydu cihazı takılarak, 28 Eylül 2021'de Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye Halk Plajından suya bırakılan 3 deniz kaplumbağasından birisi olan "Esin", 24 günde Mısır'a kıyılarına ulaştı.

"Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi" kapsamında, yaklaşık 32 yıldır özel çevre koruma bölgelerinde, İribaş Deniz Kaplumbağası (caretta caretta), Yeşil Deniz Kaplumbağası (chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (trionyx triunguis) korunup izleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020'de de ilk kez kaplumbağalara uydu cihazı takarak izlemeye başladı. Uydu izleme cihazları ile takip çalışmaları, deniz kaplumbağası araştırmacıları tarafından sürdürülüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, yaralı bulunan üç caretta carettanın tedavileri tamamlandı.

İyileşen deniz kaplumbağalarına, "Beyza", "Zeynep" ve "Esin" isimleri verildi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin çalışmaları sırasında, 2021'de kumsal gerisindeki bir su birikintisinde sıkışmış halde bulunan ve "Esin" adı verilen deniz kaplumbağası, kurtarılarak tedavisi için DEKAMER'e getirildi. Esin, tedavisinin ardından 2021'in Eylül ayında uydu takip cihazı takılarak, diğer iki caretta caretta Beyza ve Zeynep ile Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye Halk Plajından suya bırakıldı.

Üç deniz kaplumbağası, göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için uydu takip cihazlarıyla 329 gündür izleniyor.

Bu deniz kaplumbağalarından en uzun yolu, 31-36 yaş aralığında olduğu belirlenen Esin aldı. Yapılan izlemelerle Esin'in, göç yolu ve yazı geçireceği kalış rotası takip edildiğinde, diğer kaplumbağalardan daha farklı bir rota izlediği görüldü.

329 günde toplam 1859 kilometre giden Esin, Antalya'dan çıktığı yolda önce Akdeniz açıklarında dolaştı. Ardından 24 günlük bir yolculukla Mısır'a ulaşan Esin, halen Mısır kıyılarında dolaşıyor.

Uydu takip cihazı verilerinde, Esin ile Akdeniz'e bırakılan Zeynep'in Sisam Adası yakınlarında, Beyza'nın ise Akdeniz kıyılarında yolculuklarına devam ettikleri görülüyor.

