YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Uydudan izlenen "Lara" isimli caretta caretta Kıbrıs'a ulaştı

Uydudan izlenen "Lara" isimli caretta caretta Kıbrıs'a ulaştı

06.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uydudan izlenen "Lara" isimli caretta caretta Kıbrıs'a ulaştı

Muğla'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılarak bir ay önce Antalya'dan denize salıverilen "Lara" isimli caretta caretta, Kıbrıs'a ulaştı.

İsminin verildiği Lara Plajı'ndan denize bırakılan caretta carettanın, Akdeniz'deki rotası belirleniyor.

DEKAMER'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lara" isimli caretta carettanın 20 Temmuz'dan bu yana takip edildiği belirtildi.

Kurtarılma ve tedavi hikayesi ile dikkati çeken Lara'nın, dün Kıbrıs'a ulaştığının yer aldığı açıklamada, ilerleyen haftalarda daha fazla bilgiye ulaşılacağı bildirildi.

- Yaralı bulunmuştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 1,5 yıl önce kıyıda halsiz şekilde bulunan caretta carettanın, DEKAMER'de yapılan incelemelerinde bağırsaklarında bol miktarda plastik, boyun bölgesinde de yaraların olduğu görülmüştü.

Plastiğin vücuttan atılması için ilaç tedavisi ve düzenli beslenme uygulanan "Lara", dalmaya başlayınca bir otelin sponsorluğunda uydu takip cihazı takılarak 20 Temmuz'da Antalya'da denize salınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldüMuğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
MKE Ankaragücü'nden açıklama:MKE Ankaragücü'nden açıklama:
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Ortaca dalyan

Muğla Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:11
Sabah
06:34
Öğle
13:10
İkindi
16:46
Akşam
19:36
Yatsı
20:54
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.