Uygulama noktasında uyuşturucu madde ile yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şehir girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Çerkezköy ilçesi şehir girişi uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada arka koltuk cep kısmında poşet içerisine gizlenmiş halde daralı 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



