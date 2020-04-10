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Uygulama yapan polisler için pasta kesildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.04.2020 16:31 | Son Güncelleme

Hedef Kızıl Elma Derneği tarafından, Adıyaman’da görev yapan polisler için pasta kesilerek polislerin 10 Nisan Polis Haftası kutlandı.Türk Polis Teşkilatının 175.

Hedef Kızıl Elma Derneği tarafından, Adıyaman’da görev yapan polisler için pasta kesilerek polislerin 10 Nisan Polis Haftası kutlandı.
Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hedef Kızıl Elma Derneği tarafından Adıyaman’ın giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan polis ekipleri tek tek ziyaret edildi. Hedef Kızıl Elma Derneği Başkanı Atilla Akan ve dernek üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde polisler için yaş pastalar kesilerek onların 10 Nisan Polis Haftaları kutlandı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:27
Sabah
05:52
Öğle
12:33
İkindi
16:11
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Erbil Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
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