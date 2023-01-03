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Uygulamada kurusıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi

03.01.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris giriş noktası Çetibeli yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada durdurulan İstanbul plakalı araçta bomba arama köpeği ‘Veda’ ile birlikte yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına saklanmış şekilde 2 adet kurusıkıdan bozma, seri numarası kazınmış tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.

Uygulamada kurusıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi

Olayla ilgili araçta bulunan A.S., M.T. ve M.E.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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