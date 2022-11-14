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Uygulamalarda yakalanan 32 şahıstan 12’si tutuklandı

14.11.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da polis ekiplerince 7 gün boyunca 7 farklı noktada gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında yakalanan 32 şahıstan 12’si tutuklandı.

Uygulamalarda yakalanan 32 şahıstan 12’si tutuklandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi tarafından kentin 7 farklı noktasında huzur güven uygulaması çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. 1 haftada suç ve suçlularla mücadele edilmesi başta olmak üzere vatandaşların huzur ve güven duygusunun arttırılmasına yönelik kentte sabit denetimler yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan denetimler sabit noktalarda gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Denetim noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular indirilirken, araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Asayiş Şubesi ekiplerine denetimlerde mahalle ve çarşı bekçileri de eşlik ederken, 3 bin 842 vatandaşın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 403 aracın kontrol edildiği uygulamalarda POLCEP mobil sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 32 kişi gözaltına alındı. 32 kişiden toplam 12 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde aynı zamanda 10 ayrı şahıstan 27,06 gram metamfetamin, 21,55 gram esrar ve 5 gram eroin maddesi ele geçirildi. 10 şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi. Uygulamalarda aynı zamanda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet 9 mm tabanca fişeği ve 15 adet kurusıkı tabanca fişeğine el konuldu.

Trafik yönünden yapılan incelemelerde ise çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet çekici ile otoparka çekildi. İl Emniyet Müdürlüğü, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” diyerek resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

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