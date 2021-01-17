YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Uysal: " Yeşilay’a destek olmaya devam edeceğiz"

Uysal: " Yeşilay’a destek olmaya devam edeceğiz"

17.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şubesini ziyaret etti.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şubesini ziyaretinde yetkililerden kurumun çalışmaları hakkında bilgi alırken her türlü bağımlılığa karşı verdiği mücadelede Yeşilay’a destek olmaya devam edeceklerini söyledi.Başkan Uysal, Fabrikalar Mahallesi Kırçiçeği Parkı içinde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şubesini ziyaret etti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilay Antalya Şubesini ziyaretinde yetkililerden kurumun çalışmaları hakkında bilgi alırken her türlü bağımlılığa karşı verdiği mücadelede Yeşilay’a destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Başkan Uysal, Fabrikalar Mahallesi Kırçiçeği Parkı içinde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti. Şube Başkanı Dr. Mahmut Remzi Savaş, Başkan Yardımcısı Abdullah Akgül’ün de bulunduğu ziyarette Başkan Uysal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeşilay’ın sadece sigara, alkollü içki ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla değil teknoloji ve internet dahil her türlü bağımlılıkla mücadele ettiği belirtilirken Covid-19 pandemisi döneminde çalışmaların sürdüğü vurgulandı.
Başkan Uysal, Yeşilay’ın 100 yılı geride bırakan tarihiyle çok değerli ve önemli bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğunu dile getirdi. Yeşilay’ın her türlü bağımlılığa karşı verdiği mücadelenin sağlıklı ve mutlu bir toplumun oluşmasındaki önemine dikkat çeken Başkan Uysal, her zaman Yeşilay’ın bir parçası olacaklarını, kurumun çalışmalarını destekleyeceklerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Candemir Eczanesi
Muratpasa
Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Lavanta Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Kepez Belediyesi 6’ıncı kreşini Varsak’a açıyor

Kepez Belediyesi 6’ıncı kreşini Varsak’a açıyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.