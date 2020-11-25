YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Uysal’dan Kiev’de Türkiye’yi temsil edecek sporcuya başarı dileği

Uysal’dan Kiev’de Türkiye’yi temsil edecek sporcuya başarı dileği

ANTALYA HABERLERİ  | 25.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yarın başlayacak Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor sporcusu Işıl Alaş ve diğer milli sporculara başarılar diledi.Muratpaşa Belediyespor’un 14 yaşındaki sporcusu Işıl Alaş, ay yıldızlı formayla 26 - 29 Kasım tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenecek Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’da mücadele edecek.

Uysal’dan Kiev’de Türkiye’yi temsil edecek sporcuya başarı dileği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yarın başlayacak Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor sporcusu Işıl Alaş ve diğer milli sporculara başarılar diledi.
Muratpaşa Belediyespor’un 14 yaşındaki sporcusu Işıl Alaş, ay yıldızlı formayla 26 - 29 Kasım tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenecek Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’da mücadele edecek. Alaş, Ritmik Jimnastik grup milli takımıyla Mersin’deki son hazırlık kampını tamamlayarak kafileyle birlikte Ukrayna’ya hareket ederken, Belediye Başkanı Ümit Uysal da hem Muratpaşa Belediyespor’un başarılı cimnastikcisine hem de diğer milli sporculara başarılar diledi. Türkiye’yi top ve labut kategorisinde temsil edecek Sibel Alaş ve diğer sporculara çok güvendiğini dile getiren Başkan Uysal, “Herkes için olduğu kadar sporcular açısından çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama Ukrayna’da bayrağımızın dalgalandırıp gururla İstiklal Marşı’mızın söyleneceğine inanıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Burdur Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.