Uyuduğunu düşündüğü babasının cansız bedenini buldu

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez İlçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; müstakil evde tek başına yaşayan Mustafa İşlek (59)’e oğlu Ali İşlek dün akşam geç saatlerde yemek getirdi. Babasının uyuduğunu düşünen genç adam diğer odaya geçerek uyudu.

Sabah uyandığında ise babasının yemeğini yemediğini fark edince kontrol etmek istedi. Babasının yatağında hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen İşlek’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

