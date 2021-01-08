Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığında devir teslim yapıldı

Burhan Üstün'ün emekliye ayrılması nedeniyle yapılan seçimde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Celal Mümtaz Akıncı, düzenlenen devir teslim törenin ardından göreve başladı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün'ün 10 Ocak 2021 itibarıyla yaş haddinden emekliliğe ayrılacak olması nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tören düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve bazı emekli üyelerin katıldığı törende, Burhan Üstün'den boşalan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, görevi devraldı.

Törende konuşan Burhan Üstün, hizmetlerinden dolayı kendisine plaket sunan Akıncı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da Burhan Üstün'e emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı ve Başkanvekili Muammer Topal'a ise yeni görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Arslan, Burhan Üstün'e onur belgesi ve hizmetlerini simgeleyen armağanlar sundu.