Uyuşturucu bağımlı eşini tedavi ettirmek için bankadan kredi çekti

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yeni Bir Ben” projesi kapsamında uzman psikologlar tarafından bugüne kadar 340 bağımlıya yardım eli uzatıldı. Bu süreçte birçok bağımlı yalnız kalırken A.T’nin eroin bağımlısı eşi M.T. için verdiği mücadele herkesi şaşırtıyor. Banka çalışanı A.T, hayat arkadaşını özel hastanelerde tedavi ettirmek için kredi çekti, elinden tutup tedavilere götürdü.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete sunulan ’Yeni Bir Ben Bağımlılık Sosyal Destek Projesi’ ile bağımlı gençler uyuşturucu alışkanlığından kurtularak yeni bir hayata adım atıyor. Madde bağımlısı bireylerin başvuruları değerlendirildikten sonra planlanan tedavi süreciyle vatandaşlara destek olunuyor. Uzman klinik psikologlar, samimi bir ortamda danışanlarının hikayelerini dinliyor onlarla beraber yorucu bir yolculuğa çıkıyorlar.

Uyuşturucu kullanan dolmuş şoförü de var

Danışanların arasında çok farklı mesleklerden ve yaş gruplarından kişiler bulunuyor. Onların ve yakınlarının anlattıkları kimi zaman uzmanları da şaşırtıyor. Bağımlılardan biri dolmuş şoförlüğü yapan 23 yaşındaki S.M. Bağcılar - Bakırköy hattında minibüs kullanan S.M, mesai saatlerinde uyuşturucu kullanmadığını söyledi. S.M, arkadaş ortamında başladığı uyuşturucudan kurtulmak için çevresinde kendisine zarar verenlerle irtibatını kesti. Terapilere düzenli gelen S.M’nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.