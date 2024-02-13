YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Uyuşturucu bağımlısı eski eşinden çocuklarını almaya çalışıyor

Uyuşturucu bağımlısı eski eşinden çocuklarını almaya çalışıyor

İHA İHA
13.02.2024 12:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta gözü yaşlı baba, mahkeme tarafından velayetleri kendisini aldattığı için boşandığı, uyuşturucu bağımlısı eski eşine verilen iki çocuğunu geri almaya çalışıyor.

Uyuşturucu bağımlısı eski eşinden çocuklarını almaya çalışıyor

Bir dönem Belçika’da yaşayan Erkan Çelik geçmişte Türkiye’ye izne geldi. İzindeyken tanıştığı Ö.D. ile evlenen Çelik, eşi ile birlikte Belçika’da hayatına devam etti. Evliliklerinden 2 çocukları oldu. Çelik’in iddiasına göre Ö.D. kendisini aldattı. Uyuşturucu bağımlısı oldu. Çelik bunun üzerine eşinden boşandı. Ancak iddiaları tespit edilemediği için mahkeme iki çocuğunun velayetini anneye verdi. Çelik, uyuşturucu bağımlısı olan eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını, gece kulüplerinde çalıştığını, çocuklarının psikolojik olarak ve güvenlik açısından son derece sağlıksız ortalarda yaşadığını ileri sürün çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.

2009 yılında Ö.D. ile evlendiğini ifade eden Erkan Çelik, “Yurt dışında 9 yıl kadar evli yaşadım. 9 sene içerisinde 2 tane çocuğum oldu. Çocuklarım olduktan sonra evli olduğum kadın beni aldattı. Aldattıktan sonra da çocukları benim üstüme attı, gitti. Yıllarca bana çocuk baktırdı. Yurt dışından oturum iznimi sildirdi. ‘Dostum istemedi’ dedi 13 sene kızıma, 7 sene oğluma hem annelik hem babalık yaptım. Dava açtı, dava sonucunda çocuklarımın yurt dışına gitmesine karar verildi. Önceki gün oradan haber geldi. Çocuğumu döverken bir arkadaşım görmüş. Kadın madde bağımlısı, elimde videoları var. Çocuklarıma sahip çıkmadı. Ben çocuklarımın tacize uğradığından eminim. Allah rızası için çocuklarımın kurtulmasını, iadesini istiyorum. Allah rızası için benim çocuklarımı alın, bana verin. Çocuklarımı okulundan, yuvasından etti. Yurdumu, yuvamı dağıttı, işimden etti” diye konuştu.

“EVLİYKEN ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM”

Eski eşi Ö.D. ile Sivas’ta tanıştığını söyleyen gözü yaşlı baba, “Kendi isteği ile kaçırdım. Kaçırdıktan sonra yurtdışına gittik, 9 sene evliliğimiz sürdü. Türkiye’ye izne geldik. Benden bir hafta önce gitti. Evi terk etmiş. Bıraktığım bulaşığım içerisinde kurtlar doluydu. Defalarca sorduğum halde 2 yıl boyunca aldattığını açıklamadı. 2 sene sonra evliyken aldattığını öğrendim. Belçika devleti çocukların yaşı küçük olduğu için ona verdi. Çocuklarım annelerini istemiyor. Allah rızası için benim çocuklarımı o kadının elinden alın” ifadelerine yer verdi.
Gözü yaşlı baba güvenliklerinden endişe ettiği çocuklarının geride kalan oyuncaklarına sarılarak hasret gideriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 yaşındaki yeğenini istismar ettiği iddia edilen amcaya 22 yıl 6 ay hapis4 yaşındaki yeğenini istismar ettiği iddia edilen amcaya 22 yıl 6 ay hapis
Kırıkkale’de cinayet: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüKırıkkale’de cinayet: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü
Hem polislik hem de öğretmenlik yapıyorlarHem polislik hem de öğretmenlik yapıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:51
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Sivas Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Büşra eczanesi
Yildizeli
Kepenek eczanesi
Merkez
Umut sifa eczanesi
Hafik
Firat eczanesi
Merkez
Güldeş eczanesi
Merkez
Kağan eczanesi
Merkez
Keskin eczanesi
Imranli
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.