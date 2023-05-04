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Uyuşturucu baronu bazanın içinden çıktı

04.05.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara merkezli 52 ilde yapılan operasyonda Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu örgütünün kritik isimlerinden biri olan A.E. yakalandı. Şahıs bazanın içinden çıktı.

Uyuşturucu baronu bazanın içinden çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir yıldır takip edilen uyuşturucu örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 52 ilde eşzamanlı yapılan operasyona, 2 bin 841 polis, 57 narkotik köpeği katıldı. Özel harekât polislerinden destek alınan operasyonda, ayrıca 4 hava aracı da görev aldı. Operasyonda ile Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket ettiği belirlenen uyuşturucu örgütünün ikinci isim olan Mustafa K.’nin de aralarında bulunduğu 598 kişiden 524’ü gözaltına alındı.

YATAK BAZASINDA YAKALANDI

Operasyon çerçevesinde örgütün kritik isimlerinden biri olduğu tespit edilen A.E.’nin ise İstanbul’da olduğu belirlendi. Şafak vakti polis ekipleri tarafından şahsın kaldığı lüks daireye baskın yapılarak evinde arama yapıldı. Polis ekipleri ilk etapta A.E.’yi bulamadı fakat bu sırada şahsın eşi, şüpheli hareketlerde bulunarak yatak odasındaki yatağın üzerine oturdu. Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu A.E.’yi yatak altında uzanmış halde buldu. Yatak bazasından çıkarılan şahıs, güvenlik güçleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ertürk’ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

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