YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Uyuşturucu baronu MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin’de yakalandı

Uyuşturucu baronu MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin’de yakalandı

22.12.2023 08:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, ’G-42’ koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu ’Zafer Ramadan’ isimli şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu baronu MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Mersin’de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararsı uyuşturucu baronu Zafer Ramadan’ın Mersin’de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattıDorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattı
Bitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışmasıBitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışması
Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralıKuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 22 Aralık Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:45
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Cuma

Demir eczanesi
Toroslar
Cumhuriyet eczanesi
Yenisehir
Mira eczanesi
Silifke
Birgül eczanesi
Bozyazi
Yildiz eczanesi
Yenisehir
Bozkir eczanesi
Tarsus
Zümrüt eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.