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Uyuşturucu davasında ceza yağdı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişiye hapis cezası verilirken 1 kişi ise beraat etti.Samsun 1.

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişiye hapis cezası verilirken 1 kişi ise beraat etti.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, haklarında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan F.C.P., D.Ç., R.Ç. ile E.K’nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, R.Ç.’nin beraatine karar verirken, D.Ç. 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına, F.C.P. 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. 18 yaşından küçük olan E.K. ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

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