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Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol

SAMSUN HABERLERİ  | 20.06.2020 20:54 | Son Güncelleme

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ ileri sürülen ve evinde uyuşturucu özelliği bulunan 364 adet sentetik ecza hapla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ ileri sürülen ve evinde uyuşturucu özelliği bulunan 364 adet sentetik ecza hapla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldıkları Ç.T.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 364 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.T. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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