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Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 80 şüpheli yakalandı

13.02.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince bir haftada yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 80 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri son bir haftada yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 65 olaya müdahale etti, 80 şüpheliyi gözaltına aldı. 80 şüpheliden 11’i tutuklandı, 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2’si adli makamlara sevk edildi, 56 şahıs ise serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 109 gram metamfetamin, 21 gram skunk, 23 captagon, 39 gram esrar, 5 gram eroin, 26 sentetik ecza, 20 uyuşturucu hap ve 10 bin 710 TL para ele geçirildi.

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