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Uyuşturucu ile mücadele günü

ARDAHAN HABERLERİ  | 26.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

ARDAHAN (İHA) 26 Haziran uyuştuırucu ile mücadele günü münasebetiyle Chp Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Baha Yunusoğlu ve Chp İl genel meclis üyeleri Ardahan Uyuşturucu ile Mücadele derneği başkanı Uğur Kaçar’ı ziyaret etti.Uyuşturucu kullanımının son dönemlerde Ardahan’da da baş göstermesine dikkat çeken Yunusoğlu bu konuda alınacak her türlü önlemde derneğin yanında olduğunu beyan ederek gerekli her çalışmada tam destek vereceklerini söyledi., Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ardahan Uyuşturucu ile Mücadele derneği başkanı Uğur Kaçar " Cumhuriyet halk partili meclis üyelerine bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Uyuşturucu ile mücadele günü

ARDAHAN (İHA) 26 Haziran uyuştuırucu ile mücadele günü münasebetiyle Chp Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Baha Yunusoğlu ve Chp İl genel meclis üyeleri Ardahan Uyuşturucu ile Mücadele derneği başkanı Uğur Kaçar’ı ziyaret etti.
Uyuşturucu kullanımının son dönemlerde Ardahan’da da baş göstermesine dikkat çeken Yunusoğlu bu konuda alınacak her türlü önlemde derneğin yanında olduğunu beyan ederek gerekli her çalışmada tam destek vereceklerini söyledi.
, Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ardahan Uyuşturucu ile Mücadele derneği başkanı Uğur Kaçar " Cumhuriyet halk partili meclis üyelerine bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Uyuştuğu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanayan bir yara. Gençlerimizin madde bağımlılığının önüne geçmek için bir çok çalışma yürütüyoruz. Sizlerinde desteği ile Ardahan da madde bağımlısı hiç bir vatandaş olmayacaktır" dedi.

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Merkez
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