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Uyuşturucu ile ortak mücadele

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştirerek personelin uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar başlattı.Çankaya Belediyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştirerek uyuşturucu ile mücadele konusunda personele bilinçlendirme toplantısı düzenledi.

Uyuşturucu ile ortak mücadele

Çankaya Belediyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştirerek personelin uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar başlattı.
Çankaya Belediyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştirerek uyuşturucu ile mücadele konusunda personele bilinçlendirme toplantısı düzenledi. Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Çankaya Zabıtası ile bir araya gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, özellikle sokakta çalışan kamu personelinin uyuşturucu ile mücadelede gösterecekleri hassasiyetin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Toplantıda sahada çalışan Zabıta personelinin madde kullanımının önlenmesi ve özellikle çocukların korunması yönündeki çalışmalara destek vermeleri istendi.
Nüfus ve günlük yoğunluk açısından Başkent’in en büyük ilçesi olan Çankaya’da yapılacak ortak çalışmalar sayesinde uyuşturucu ile mücadelede büyük yol kat edileceğini ifade eden Çankaya Zabıtası, bu kapsamda her zaman desteğe açık olduklarını belirtti.

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