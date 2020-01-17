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  4. Uyuşturucu ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

BOLU HABERLERİ  | 17.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bolu’da polis ekiplerinin operasyonunda, kaldığı apartta 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Bolu şehir merkezinde bulunan bir apartta uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Uyuşturucu ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Bolu’da polis ekiplerinin operasyonunda, kaldığı apartta 552 adet uyuşturucu hapla yakalanan cezaevi firarisi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu şehir merkezinde bulunan bir apartta uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Anıl Çağrı Karaca (31) isimli şahsın kaldığı aparta yapılan operasyonda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 552 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Anıl Çağrı Karaca’nın yapılan GBT sorgusunda, Eskişehir’de kaldığı cezaevinden firar ettiği ve kasten öldürme suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Anıl Çağrı Karaca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Anıl Çağrı Karaca, cezaevine sevk edildi.

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