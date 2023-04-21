YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

21.04.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

Otopsi için cansız bedeni morga kaldırılan evli gencin bebek beklediği öğrenildi.

Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Burak Kaan K. (22) uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin 1 buçuk yıl önce dünyaevine girdiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keçinin mahsur kaldığı yer pes dedirttiKeçinin mahsur kaldığı yer pes dedirtti
Ankara’da bir cinayet olayı aydınlatıldıAnkara’da bir cinayet olayı aydınlatıldı
Balıkesir’de 7 yaşındaki çocuğun aracın altında kaldığı kaza kameradaBalıkesir’de 7 yaşındaki çocuğun aracın altında kaldığı kaza kamerada
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:14
Öğle
13:08
İkindi
16:50
Akşam
19:51
Yatsı
21:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Lokman eczanesi
Merkezefendi
Seçkin eczanesi
Pamukkale
Sifa eczanesi
Acipayam
Kaya eczanesi
Buldan
Çal eczanesi
Cal
Yeni özdemir eczanesi
Cameli
Kale eczanesi
Civril
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.