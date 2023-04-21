Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

Otopsi için cansız bedeni morga kaldırılan evli gencin bebek beklediği öğrenildi.

Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Burak Kaan K. (22) uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin 1 buçuk yıl önce dünyaevine girdiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

