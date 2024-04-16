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Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltında

İHA İHA
16.04.2024 10:07
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Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri uyuşturucu madde satın aldıkları ve kullandıklarını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltında

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen çalışmalar neticesinde; S.Y., H.E., E.K., R.A. ve E.A. isimli şahısların uyuşturucu madde satın aldıkları ve kullandıkları yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 41 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekipler şüpheli şahısları gözaltına alırken meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.

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