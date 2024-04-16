Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltında

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen çalışmalar neticesinde; S.Y., H.E., E.K., R.A. ve E.A. isimli şahısların uyuşturucu madde satın aldıkları ve kullandıkları yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 41 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekipler şüpheli şahısları gözaltına alırken meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.





