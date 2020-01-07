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  4. Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon

Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon

ANKARA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen "NarkoNet 5 Operasyonu"nda 137 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen operasyonda 137 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 49 ilde eş zamanlı "NarkoNet 5 Operasyonu" başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 137 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

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