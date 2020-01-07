YURTHABER
  4. Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı

Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip, Araban ve kent merkezinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde paylaşım yapanlara operasyon düzenledi.

Gaziantep’te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip, Araban ve kent merkezinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde paylaşım yapanlara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 14 şahsın ikametinde arama yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Gasp yapan 3 şüpheli yakalandıGasp yapan 3 şüpheli yakalandı
Şahinbey Belediyesi vatandaşın rahatı için çalışıyorŞahinbey Belediyesi vatandaşın rahatı için çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:41
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Açelya Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Bozdoğan Eczanesi
Sahinbey
Deniz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Gaziantep'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Kablo hırsızları yakalandı

Kablo hırsızları yakalandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.