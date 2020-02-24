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Uyuşturucu kuryesi otobüs terminalinde yakalandı

ORDU HABERLERİ  | 24.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Uyuşturucu kuryesi otobüs terminalinde yakalandı

İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen kişi, otobüs terminalinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştığı M.C.A'yı takibe aldı.

Şüphelinin bindiği yolcu otobüsünü takip eden güvenlik güçleri, Altınordu ilçesi otobüs terminalinde aracı durdurdu.

Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, uyuşturucu kuryesi M.C.A'nın üzerinden 240 uyuşturucu hap ile bir gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

M.C.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Uyuşturucu hap

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