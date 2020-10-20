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Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 11 paket halinde toplam 50,21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile yakalanan şahıs tutuklandı.Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Emirefendi Mahallesi’nde yakalanan İ.S.

Samsun’un Bafra ilçesinde 11 paket halinde toplam 50,21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Emirefendi Mahallesi’nde yakalanan İ.S. isimli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 11 paket halinde toplamda 50,21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirilmişti.
Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi

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