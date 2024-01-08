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Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar suç makinesi çıktı

08.01.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüphelinin, 60 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bandırma İhsaniye Mahallesi Servet Çırpan Caddesi’nde polis ekiplerinin yapmış oldukları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 10 E 7563 plakalı araçtan 29,57 gram metamfetamin ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan G.D., E.M. ve D.K. isimli şahısların ise yapılan GBT sorgusuyla tam bir suç makinesi oldukları ortaya çıktı. G.D.’nin 8 adet suç kaydı, E.M.’nin 47 adet suç kaydı, D.K.’nin ise 5 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahısların, uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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