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Uyuşturucu madde imal eden ve satan şahsa jandarma operasyonu

18.08.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imalatına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde imal eden ve satan şahsa jandarma operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyitgazi İlçesi’nde bir şahsın uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şahsın evinde, eklentilerinde ve aracında yapılan aramalarda, 8 adet saksı içerisinde kenevir, 32 adet sentetik ecza, 13 adet tabanca fişeği, 3 adet payp, 2 adet bong, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pürmüz ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

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