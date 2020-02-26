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Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.02.2020 19:18 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan çift, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl eylül ayında Ekinözü yol ayrımında gözaltına alıp, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan C.D.E (44) ve A.E'nin (39), Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulduğu çifti, 8 yıl 4'er ay hapis, 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
ağır ceza Elbistan uyuşturucu madde

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