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Uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

SAMSUN HABERLERİ  | 10.10.2020 20:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Lengerli Mahallesi ve ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 5 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmişti.Olayla ilgili gözaltına alınan A.D, R.K.

Samsun’un Bafra ilçesinde mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Lengerli Mahallesi ve ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 5 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.D, R.K. ve S.K. isimli 3 şahıs İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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