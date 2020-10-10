Uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Lengerli Mahallesi ve ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 5 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.D, R.K. ve S.K. isimli 3 şahıs İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

