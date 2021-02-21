YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

21.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve ilimize il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Eskişehir’de gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve ilimize il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamda ilimizde uyuşturucu maddenin satılarak yayılmasına engel olmak üzere 19 ve 20 Şubat tarihlerin 2 ayrı çalışma yapılarak 3 şahsa müdahale edildi. Yapılan çalışmalardaki aramalarda; 437,84 gram metamfetamin, 4,81 gram bonzai, 63 adet aentetik ecza hapı ele geçirildi.
Yakalanan bir şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan işlem başlatılırken, 2 şüpheli şahsa da ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.O. ve D.D., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
13:17
İkindi
16:17
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210220210830220220210830nobetci
Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210220210830220220210830nobetci
Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210220210830220220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Ormanspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti

Ormanspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti

İYİ Parti’den BAKSAN projesine destek

İYİ Parti’den BAKSAN projesine destek

Başkan Kurt’tan müzisyenlere destek

Başkan Kurt’tan müzisyenlere destek

Açıköğretim Sistemi Bilişim Topluluğu’nun son etkinliğinde “Dijital Dönüşüm” ele alındı

Açıköğretim Sistemi Bilişim Topluluğu’nun son etkinliğinde “Dijital Dönüşüm” ele alındı

Hobi bahçeleri için kura çekilişi yapılacak

Hobi bahçeleri için kura çekilişi yapılacak

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 9 şüpheli adliyede

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 9 şüpheli adliyede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.