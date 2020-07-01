YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Uyuşturucu operasyonlarında 58 kişi yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 58 kişi yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

ISPARTA HABERLERİ  | 01.07.2020 13:23 | Son Güncelleme

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haziran ayında yapılan operasyonlarda toplam 58 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan; 45,93 eroin maddesi, 20,7 gram esrar maddesi, 7,04 gram metamfetamin maddesi, 6,55 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 567 adet sentetik ecza, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 dolu fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4 şüpheli de tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kendi yatağımda aldatıldım' 'Kendi yatağımda aldatıldım'
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:33
Öğle
13:07
İkindi
16:59
Akşam
20:31
Yatsı
22:10

Isparta Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Gülistan Eczanesi
Merkez
Ülgen Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Yeni Umut Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Isparta’da tavuk ve civcivi telef eden yılan operasyonla yakalandı

Isparta’da tavuk ve civcivi telef eden yılan operasyonla yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Araç içinde tabancayla ensesinden vurup kaçtı, 8 gün sonra yakalandı

Araç içinde tabancayla ensesinden vurup kaçtı, 8 gün sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.