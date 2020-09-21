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Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

EDİRNE HABERLERİ  | 21.09.2020 18:56 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde tacirlerini, ellerinde malzemeyi piyasaya sürmeden yakaladı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde tacirlerini, ellerinde malzemeyi piyasaya sürmeden yakaladı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri Keşan’da farklı adreslerde operasyon düzenledi.
17-18 Eylül tarihlerinde iki farklı adrese yapılan operasyonlarda, Yenimescit Mahallesi’nde T.O.’nun ikametinde denetimde bulunan ekipler, 57 adet kilitli poşet içinde satışa hazır halde 21 gram eroin maddesi ile 2 adet kağıda sarılı vaziyette bonzai maddesi ele geçirdi.
Polis ekiplerinin çalışmaları Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde de devam etti. Burada da alınan karar doğrultusunda, İ.K. isimli şahsın evinde arama yapan ekipler 650 gram esrar maddesi ile 1 adet kağıda sarılı vaziyette eroin maddesi ele geçirilerek el koydu.
T.O. ve İ.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Mahkeme karşısına çıkarılan şahıslardan İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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