YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

30.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

Gaziantep’te bir eve baskın yapan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 500 gram eroin ile 100 gram metamfetamin ele geçirirken 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adrese baskın düzenledi.

Gaziantep’te bir eve baskın yapan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 500 gram eroin ile 100 gram metamfetamin ele geçirirken 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada 500 gram eroin, 100 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Gaziantep’te kaçak içki baskını

Gaziantep’te kaçak içki baskını

Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.